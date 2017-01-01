На юго-западе Петербурга младенец покалечился при падении с дивана
09:20
Тэги: дети, травмы, красносельский район, чп
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Сейчас этого маленького и горячего Оглы ошкурят следаки, прокурорские, адвокаты, судья несколько раз и решальщики, заносящие правоохранителям бабло. в «Мужчину, напавшего на врачей скорой помощи в Петербурге, арестовали на два месяца»
Вам пенсия бабки интересна?
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
16220376
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый ... в «На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей»
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
16220376
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый ... в «На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей»
Пора к оганесяну. Главно чтоб не успела за бугор свалить. в «СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга»
Сколько же тут идиотов в комментах сидит.Диву даёшься.Откуда у неё столько денег?итд.Пля а что она за 79 лет не могла скопить какие то 400 тыс руб?И не факт что она ещё получает пенсию как блокадница,а пенсии там хорошие так что скопить такую сумму труда ... в «На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей»
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