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На юго-западе Петербурга младенец покалечился при падении с дивана

09:20
Тэги: дети, травмы, красносельский район, чп
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Тэги: дети, травмы, красносельский район, чп
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