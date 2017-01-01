Обсуждение темы:

«Бабушка-пешеход угодила под легковушку на Светлановском»

Да постигнет закононепослушных пешеходов в момент и вследствие невыполнения

ими своих обязанностей, предусмотренных ПДД, в первую очередь нарушения

требований пункта 4.5 ПДД, Божья Кара Лютая Неминучая в форме задавления

не имевшим технической возможности предотвратить ДТП Камазом!