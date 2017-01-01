Мужчину, напавшего на врачей скорой помощи в Петербурге, арестовали на два месяца

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«Мужчину, напавшего на врачей скорой помощи в Петербурге, арестовали на два месяца»

Тоскливый Дятел 20.01 17:40 [ + -6 – ]

Неоправданно жестокое наказание. Вполне можно было попросить залог или оставить под домашним арестом. Каково человеку в таком возрасте и в середине зимы провести два месяца за решеткой, в СИЗО, где условия содержания далеки от идеальных. Это же может отразиться на здоровье.

Анжей Стамбулянский 20.01 17:40 [ + 7 – ]

Мартына в общую камеру, пусть ему там очко раздраконят!