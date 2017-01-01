В Петербурге задержали мужчину, 13 лет назад изнасиловавшего девушку на Псковщине

За годы розыска злоумышленник успел обзавестись женой и ребенком.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали мужчину, 13 лет назад изнасиловавшего девушку на Псковщине»

Тоскливый Дятел 20.01 16:41 [ + -5 – ]

За давностью срока отпустят

скальпель 20.01 18:15 [ + 2 – ]

... На зоне по-черному суку опустят ...

И будет подонок, кровищу хлебая,

Свою дыру штопать

Кишку заражая ...

А также лакать свой отвратный понос!

Насильник ... животное, мразь и отброс!!!!