Петербуржца задержали после развратной переписки в Интернете со школьницей

Злоумышленник угрожал девочке выложить ее интимные фото в открытый доступ.

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Обсуждение темы:

«Петербуржца задержали после развратной переписки в Интернете со школьницей»

Тоскливый Дятел 20.01 15:49 [ + -4 – ]

А кто ее заставлял фотографироваться в обнаженном виде и каким образом у мужчины оказались фото ребенка.

Неzнайка. 20.01 16:27 [ + 0 – ]

Тут ты дятел в точку, только какой она нах ребенок? Обычная малолетняя шмара.



Тоскливый Дятел 20.01 16:44 [ + -3 – ]

Уважаемый Незнайка! Позвольте не согласиться. В 14 лет девочка еще совсем ребенок и не имеет никаких сексуальных интересов и даже фантазий.