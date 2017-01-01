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«Двое мужчин погибли, провалившись на автомобиле под лед Ладожского озера»

Тоскливый Дятел 20.01 15:50 [ + 0 – ]

Если в 67 лет ума нет, то уже и не будет. Пассажира немного жалко.