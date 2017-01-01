КАД в Петербурге залило топливом после ДТП с бензовозом (фото)

Обсуждение темы: «КАД в Петербурге залило топливом после ДТП с бензовозом (фото)» Тоскливый Дятел 20.01 15:45 [ + -4 – ]

Страшно представить себе, чтобы произошло в случае воспламенения.

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