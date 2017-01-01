Более 2,5 тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололедицы с начала зимы

Обсуждение темы:

«Более 2,5 тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололедицы с начала зимы»

Тоскливый Дятел 20.01 16:42 [ + -2 – ]

Нужно строить тротуары с подогревом.

Hиф-Hиф 20.01 16:49 [ + 0 – ]

хрен ли кривоногие жалятся? А я вот тряхнул стариной, катался по ледяным дорожкам с разбега как когда-то в школе.

Да и дороги чистые без соли. Опять же, омывавйки требуется меньше, соответственно, меньше повода бухарям метанолом закваситься. Всюду плюсы.

Даешь город без соли! Ура! Врублевского -- в губернаторы!