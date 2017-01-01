«Более 2,5 тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололедицы с начала зимы»

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Общество
хрен ли кривоногие жалятся? А я вот тряхнул стариной, катался по ледяным дорожкам с разбега как когда-то в школе.
Да и дороги чистые без соли. Опять же, омывавйки требуется меньше, соответственно, меньше повода бухарям метанолом закваситься. Всюду плюсы.
Даешь город без соли! Ура! Врублевского -- в губернаторы!
когда-то ублюдки ограбили страну. на украденные у нормальных людей деньги они купили машины. после этого вообразили, что всё население разграбленной ими страны катается на машинах. пешком, мол, ходят одни противники власти. А когда нормальные люди начали элементарно падать, власть объявила эти падения недобросовестной пропагандой врагов. По их либерально пединоросьему мнению, человек, верящий в величие ВВП и Педроссии, падать не должен. Раз падает - значит враг! А врагам педороссня не помогает!
Мило до тупости!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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