В выходные в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минус 7 до плюс 2

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И кто там пи..дел что правильно сделали что похитили? Голову включайте иногда. Таких отморозков отстреливать нужно. в «В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности»
а что он у нас делает тварь, где регистрация, кто дал возможность ему находится в стране, найти бы эту падлу и посадить их вместе надолго! в «В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)»
Пожелаю подонку, чтобы его в бараке, на зоне, тоже устроили горничной! в «В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)»
Лучше бы он этих отморозков задавил в «В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности»
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