В выходные в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минус 7 до плюс 2

Ожидается снег, дождь и гололедица.

Ожидается снег, дождь и гололедица.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» , ночью в субботу температура опустится до -5 градусов, днем ожидается около -3 градусов. На дорогах будет гололедица. Сильных осадков не ожидается.



В воскресенье ночью синоптики ждут до -7 градусов морза, однако днем потеплеет до +2. Утром и днем небольшой снег, мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах будет гололедица.



Напомним, ранее мы писали о том, что, по прогнозам синоптиков, В выходные в Северной столице ожидается нестабильная погода. Температура воздуха от минусовой в субботу к середине дня воскресенья перейдет через ноль и остановится на отметке в плюс 2 градуса тепла.По прогнозу, ночью в субботу температура опустится до -5 градусов, днем ожидается около -3 градусов. На дорогах будет гололедица. Сильных осадков не ожидается.В воскресенье ночью синоптики ждут до -7 градусов морза, однако днем потеплеет до +2. Утром и днем небольшой снег, мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах будет гололедица.Напомним, ранее мы писали о том, что, по прогнозам синоптиков, к середине января в Петербург вернутся сильные морозы.





