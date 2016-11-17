Мужчина пропал во время подводной охоты на Дудергофском озере

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Мужчина пропал во время подводной охоты на Дудергофском озере»

Тоскливый Дятел 20.01 15:52 [ + -4 – ]

А на кого в это время охотиться можно под водой?