На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 19 января в полицию обратилась 79-летняя петербурженка с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух неизвестных женщин, после ухода которых из ее квартиры дома на улице Пограничника Гарькавого она обнаружила отсутствие 240 тысяч рублей и 3 тысяч долларов США.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Красносельском районе Петербурга пожилая местная жительница стала очередной жертвой мошенниц, которые под обманным предлогом проникли в квартиру пенсионерки и украли крупную сумму денег.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 19 января в полицию обратилась 79-летняя петербурженка с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух неизвестных женщин, после ухода которых из ее квартиры дома на улице Пограничника Гарькавого она обнаружила отсутствие 240 тысяч рублей и 3 тысяч долларов США.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Напомним, ранее мы писали о том, что в Красном Селе мошенницы под предлогом "денежной реформы" украли у 84-летней бабушки крупную сумму денег.







Обсуждение темы: «На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей» Hиф-Hиф 20.01 20:15 [ + 0 – ]

а говорят пенсия маленькая

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