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На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей

19:42
Тэги: мошенничество, кража, красносельский район, деньги
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Тэги: мошенничество, кража, красносельский район, деньги
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Общество
Обсуждение темы:
«На Пограничника Гарькавого две мошенницы украли у 79-летней старушки 400 тысяч рублей»
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Hиф-Hиф 20.01 20:15 [ + 0 ]

а говорят пенсия маленькая

Всего комментариев - 1

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И кто там пи..дел что правильно сделали что похитили? Голову включайте иногда. Таких отморозков отстреливать нужно. в «В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности»
а что он у нас делает тварь, где регистрация, кто дал возможность ему находится в стране, найти бы эту падлу и посадить их вместе надолго! в «В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)»
Пожелаю подонку, чтобы его в бараке, на зоне, тоже устроили горничной! в «В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)»
Лучше бы он этих отморозков задавил в «В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности»
да там одни чурки живут, а менты ими питаются!! в «Во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами»
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