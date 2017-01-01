В Петербурге будут судить водителя "Рено", который при повороте не пропустил "Мерседес" и угробил свою пассажирку

Еще одна женщина в результате аварии получила тяжелые травмы.

Еще одна женщина в результате аварии получила тяжелые травмы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, авария произошла 20 июня 2016 года около 00.30 на Петрозаводском шоссе. 59-летний водитель "Рено", будучи лишенным водительского удостоверения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности данного маневра и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем «Мерседес-бенц».



В результате ДТП пострадали две пассажирки «Рено», одна из которых впоследствии скончалась в больнице, второй был причинен тяжкий вред здоровью. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".



"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге будут судить водителя легковушки, который в июне прошлого года в Колпинском районе города устроил ДТП с другой иномаркой, в результате чего погибла его пассажирка.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, авария произошла 20 июня 2016 года около 00.30 на Петрозаводском шоссе. 59-летний водитель "Рено", будучи лишенным водительского удостоверения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности данного маневра и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем «Мерседес-бенц».В результате ДТП пострадали две пассажирки «Рено», одна из которых впоследствии скончалась в больнице, второй был причинен тяжкий вред здоровью. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"."В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге автоледи пойдет под суд за гибель пешехода в ДТП на тротуаре.







Обсуждение темы: «В Петербурге будут судить водителя "Рено", который при повороте не пропустил "Мерседес" и угробил свою пассажирку» Тоскливый Дятел 20.01 17:44 [ + -1 – ]

Как можно было садиться за руль без водительского удостоверения. Это вызов закону и обществу.

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