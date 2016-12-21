В Пушкине трое в масках под угрозой ножа отняли у хозяйки квартиры деньги и драгоценности

Добычей преступников стали 70 тысяч рублей.

Добычей преступников стали 70 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 19 января около 20.00 в Пушкине. Трое в масках, позвонив, вошли в квартиру дома 55а по Красносельскому шоссе в городе Пушкине, где под угрозой ножа отобрали у 54-летней хозяйки жилища 70 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего с места происшествия скрылись.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Пушкинском районе Петербурга трое неизвестных преступников в масках вошли в квартиру и, угрожая ножом хозяйке, отобрали у нее деньги и ювелирные изделия.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 19 января около 20.00 в Пушкине. Трое в масках, позвонив, вошли в квартиру дома 55а по Красносельскому шоссе в городе Пушкине, где под угрозой ножа отобрали у 54-летней хозяйки жилища 70 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего с места происшествия скрылись.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.Напомним, ранее мы писали о том, что во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами.







Обсуждение темы: «В Пушкине трое в масках под угрозой ножа отняли у хозяйки квартиры деньги и драгоценности» Тоскливый Дятел 20.01 12:50 [ + -4 – ]

Наверное, хозяйка подумала, что это клоуны пришли ее развлекать. скальпель 20.01 18:22 [ + 1 – ]

Или тоскливые дятлы ...

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