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«Нетрезвый автомобилист влетел в авто Росгвардии у светофора на Суворовском»

Два никчемных ведра, которых и машинами то сложно назвать.

вечно это говно в квадрате из росс, простите, гвардии становится где попало. сжечь бы из огнемёта эту херню на колесах, так за них как за людей дадут.