Обсуждение темы:

«В Кронштадте бомбила прострелил ногу недовольному ценой поездки пассажиру»

Попасть в кость на левой стопе, это надо постараться. Пассажиру следовало достать Т-12 и выпустить 10 пуль в живот бомбиле. Думаю, после этого он уже не бомбил.

Не нужно ловить никаких попуток, сколько еще можно говорить об этом! Если денег не хватает на нормальное такси, которое заказывается через диспетчера, то на это существует яндекс-такси и убер-такси, которые заказываются через приложение на смартфоне, расценки там копеечные! Имя и телефон водителя и номер машины легко увидеть через приложение и в случае какого-либо конфликта, найти его будет достаточно просто. Пользовался ими как пассажир и в убере подрабатывал как водитель, поэтому знаю о чем говорю....