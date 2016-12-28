В Кронштадте бомбила прострелил ногу недовольному ценой поездки пассажиру
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Общество
Попасть в кость на левой стопе, это надо постараться. Пассажиру следовало достать Т-12 и выпустить 10 пуль в живот бомбиле. Думаю, после этого он уже не бомбил.
Если он такси поймал на Невском то действительно затейливый маршрут...
Не нужно ловить никаких попуток, сколько еще можно говорить об этом! Если денег не хватает на нормальное такси, которое заказывается через диспетчера, то на это существует яндекс-такси и убер-такси, которые заказываются через приложение на смартфоне, расценки там копеечные! Имя и телефон водителя и номер машины легко увидеть через приложение и в случае какого-либо конфликта, найти его будет достаточно просто. Пользовался ими как пассажир и в убере подрабатывал как водитель, поэтому знаю о чем говорю....
так разрешите коренному населению Петербурга носить шпалера. и разрешите бить на поражение. эпизода 3-4 без последствий для коренного населения и как бабка рукой снимет. шёлковые будут. мамой клянусь!
Тоскливый Дятел Из Т12 и одной пилюли хватит, чтоб ее не переварить!
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18:51, 16 января
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