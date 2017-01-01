В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности

Водителя они избили, задушили и сбросили в прорубь, потом отправились домой к погибшему и убили разнорабочего.



Водителя они избили, задушили и сбросили в прорубь, потом отправились домой к погибшему и убили разнорабочего.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января на улице Кривоносова. Водитель авто не справился с управлением и едва не сбил двух пешеходов, однако сумел вырулить в столб. Это стало поводом для конфликта.



В результате подозреваемые нанесли мужчине множественные удары по голове и телу, затем поместили его в салон его же автомобиля и вывезли за пределы Выборга, где задушили 39-летнего потерпевшего. Затем, с целью сокрытия преступления, они утопили тело в водоеме, а автомобиль бросили на обочине у автобусной остановки.



После этого мужчины, используя отобранные у потерпевшего ключи, на такси проследовали по адресу проживания убитого на территорию Всеволожского района Ленобласти, где, зайдя на территорию участка, совершили убийство находившегося там разнорабочего и сбросили его тело в колодец, расположенный на участке. Похитив из дома сейф, подозреваемые скрылись с места преступления.







"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.

Стали известны жуткие подробности похищения водителя в городе Выборге Ленинградской области. Преступники, чьи жизни мужчина спас, протаранив вместо них столб, не только похитили шофера легковушки, но и задушили его и сбросили в реку. Позже, этой же ночью, пешеходы совершили еще одной убийство.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января на улице Кривоносова. Водитель авто не справился с управлением и едва не сбил двух пешеходов, однако сумел вырулить в столб. Это стало поводом для конфликта.В результате подозреваемые нанесли мужчине множественные удары по голове и телу, затем поместили его в салон его же автомобиля и вывезли за пределы Выборга, где задушили 39-летнего потерпевшего. Затем, с целью сокрытия преступления, они утопили тело в водоеме, а автомобиль бросили на обочине у автобусной остановки.После этого мужчины, используя отобранные у потерпевшего ключи, на такси проследовали по адресу проживания убитого на территорию Всеволожского района Ленобласти, где, зайдя на территорию участка, совершили убийство находившегося там разнорабочего и сбросили его тело в колодец, расположенный на участке. Похитив из дома сейф, подозреваемые скрылись с места преступления. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц". К этому обвинению добавилась еще статья "убийство". В ходе выполненных следственных и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении похищения и убийства задержаны 26-летний и 24-летний мужчины."В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.





