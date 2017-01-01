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На Красносельском шоссе Saab сбил мужчину, решившего перебежать дорогу в неположенном месте (фото)

10:43
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, красносельский район
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, красносельский район
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Проще отдать уж эти миллиарды сразу мутко, может и успокоится.................... в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
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