Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Коммунаре нашли благодаря квадрокоптеру волонтёров
10:07
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Общество
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«Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Коммунаре нашли благодаря квадрокоптеру волонтёров»
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А что так мало????Скромность обуяла? За эти потраченные деньги уже можно было создать во вселенной еще одну планету Земля. в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
Не наворовались твари? в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
Проще отдать уж эти миллиарды сразу мутко, может и успокоится.................... в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
колизей нервно курит в сторонке в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
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