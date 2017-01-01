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«Тело пропавшего 6-летнего мальчика в Коммунаре нашли благодаря квадрокоптеру волонтёров»

Бедный малыш, сколько людей его искало, у многих на страничках репосты были, в метро, и на транспорте...

Мягкого облачка тебе, Егор.......