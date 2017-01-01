Обсуждение темы:

«В Выборге пешеходы, избившие и похитившие неаккуратного водителя, стали фигурантами уголовного дела»

Наконец-то справедливость восторжествовала. Нужно отказаться от поощрения актов самоуправства. Во всех случаях следует вызывать полицию и только ей доверять разбираться. Слава Богу, мы живем в правовом государстве с мощным и эффективным полицейским аппаратом, способным нас защитить.