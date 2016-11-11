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«В Петербурге мстительный полицейский выложил откровенные фото своей подруги на сайт знакомств»

Уверен, что это клевета на работника органов. Там работают честные и порядочные люди. Следует разобраться, откуда вообще берутся такие фото эротического характера, для кого эта девушка позировала и обсудить ее поведение по месту учебы или работы.