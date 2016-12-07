52 кило "нелегальных" шампиньонов из Польши уничтожат в Петербурге

Продукцию нашли в ходе проверки на плодоовощной базе.

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Обсуждение темы:

«52 кило "нелегальных" шампиньонов из Польши уничтожат в Петербурге»

*Йети Йети 19.01 20:53 [ + 6 – ]

Путинская е-дрисня умеет лишь уничтожать продукты питания! Вот возродить сель. хоз. у них убогих ничего не получается. Импорт заместители гнилые и лживые!

смерч 19.01 22:31 [ + 1 – ]

А то что польские это им шампиньоны сказали?

Всезнайка 19.01 23:24 [ + 1 – ]

Фи...я вообще шампиньоны за грибы не считаю...они без вкуса и без запаха...не такие как подберезовики,белые,красные...