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«В Петербурге кавказец получил 10 лет тюрьмы за убийство жены через неделю после свадьбы»

Помню, писали в прошлом году про это дело - парень псих и мразь, она не зарядила ему ЕГО телефон, из - за чего он, якобы пропустил важный звонок. Туда ему и дорога, подальше от общества.