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«В метро Петербурга соединили станции "Беговая" и "Новокрестовская"»

где Дед Захар с влажными завываниями? под тип ..."кровавый режим строит метро" ууу нас всех в нём утопют"

Иоана Захарьевна 19.0118:17, кто там вас утопляет , на пряжке снова? Крепитесь, санитары в пути! Они вам помогут.