У стен Петропавловки закрыли несанкционированную крещенскую купель (видео)

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«У стен Петропавловки закрыли несанкционированную крещенскую купель (видео)»

morgana 19.01 16:13 [ + 9 – ]

Я правильно поняла, на прорубь теперь нужно запрашивать согласие у смольного?

Vladlen 19.01 17:00 [ + 10 – ]

А то вдруг под лавочку купания ,проведут митинг не довольных властью.

Gitel 19.01 17:02 [ + 5 – ]

Нет, у всевышнего. Ну хотя бы у священнослужителя.

Интересно, а Иоанн-креститель санкцию от властей имел?

монк-аль-ахри 19.01 17:10 [ + 7 – ]

фальшивые купели - фальшивые кресты - фальшивые попы - фальшивая вера. Читал я на досуге, во что верили христиане до Савла, ставшего вдруг апостолом Павлом. Небо и земля. И то, до Савла, христианство, было к народу ближе. А потом началось холуйское обслуживание власть имеющих... Как говаривал про христианство Сенека - "полезная для правителей выдумка".