У стен Петропавловки закрыли несанкционированную крещенскую купель (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- Во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами
- В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- В Кировске пьяная женщина на глазах у очевидцев выпрыгнула из окна 5-го этажа
- 52 кило "нелегальных" шампиньонов из Польши уничтожат в Петербурге
- В Колпино после звонка "террориста" эвакуировали детский сад
- Два борделя закрыли в квартирах на севере Петербурга
- В Петербурге кавказец получил 10 лет тюрьмы за убийство жены через неделю после свадьбы
- Нетрезвая женщина выпала из окна на севере Петербурга
- В метро Петербурга соединили станции "Беговая" и "Новокрестовская"
- В Красном Селе мошенницы под предлогом "денежной реформы" украли у 84-летней бабушки крупную сумму денег
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Я правильно поняла, на прорубь теперь нужно запрашивать согласие у смольного?
А то вдруг под лавочку купания ,проведут митинг не довольных властью.
Нет, у всевышнего. Ну хотя бы у священнослужителя.
Интересно, а Иоанн-креститель санкцию от властей имел?
фальшивые купели - фальшивые кресты - фальшивые попы - фальшивая вера. Читал я на досуге, во что верили христиане до Савла, ставшего вдруг апостолом Павлом. Небо и земля. И то, до Савла, христианство, было к народу ближе. А потом началось холуйское обслуживание власть имеющих... Как говаривал про христианство Сенека - "полезная для правителей выдумка".
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Роман Орлов 18:56, 5 января
на новости