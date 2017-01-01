Азиат с эвакуатором отобрал "Лексус" у автоледи на Балтийской улице

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Обсуждение темы:

«Азиат с эвакуатором отобрал "Лексус" у автоледи на Балтийской улице»

Тоскливый Дятел 19.01 14:59 [ + -10 – ]

Экспроприация экспроприированного.

махоня 19.01 15:07 [ + -8 – ]

малознакомый ей мужчина - это как?



Всего пару палок?