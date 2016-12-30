На Бабушкина грабитель-бессребреник разбил молотком витрину ломбарда и ушел, ничего не похитив

Злоумышленника ищут.

Злоумышленника ищут.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 января в службу «02» поступило сообщение о том, что неустановленный злоумышленник разбил молотком витрину с ювелирными изделиями в ломбарде, расположенном в доме 17 по улице Бабушкина. После этого, ничего не похитив, скрылся с места происшествия.



"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленника", - отметили в главке.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне утром в Невском районе Петербурга неизвестный преступник пытался ограбить ломбард. Мужчина разбил витрину и скрылся, ничего не похитив.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 января в службу «02» поступило сообщение о том, что неустановленный злоумышленник разбил молотком витрину с ювелирными изделиями в ломбарде, расположенном в доме 17 по улице Бабушкина. После этого, ничего не похитив, скрылся с места происшествия."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленника", - отметили в главке.Напомним, ранее мы писали о том, что трое в масках с пистолетом ограбили ювелирный салон на юго-западе Петербурга.







Обсуждение темы: «На Бабушкина грабитель-бессребреник разбил молотком витрину ломбарда и ушел, ничего не похитив » Тоскливый Дятел 19.01 15:00 [ + -6 – ]

Наверное искал яйцо Фаберже.

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