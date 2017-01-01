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«В Петербурге будут судить водителя автобуса, сбившего насмерть мотоциклиста»

НЕСТОР 19.01 15:11 [ + 0 – ]

там не рейсовый автобус, а здоровенный, туристический. По-моему, это наш человек был. Впрочем, какая разница, мужика-то все равно не вернешь.