Три человека пострадали в ДТП с рейсовыми автобусами на Стачек (фото)

Авария произошла сегодня днем.

Авария произошла сегодня днем.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» , на проспекте Стачек в районе пересечения с Трамвайным проспектом дорогу не поделили два рейсовых автобуса.







После аварии оказался перекрыт проезд по трамвайным путям, а также частично заблокировано движение на перекрестке. На месте аварии работали три кареты скорой помощи, а также пожарные.



Участниками столкновения стали автобусы маршрутов № 200 и 300, передает «Водитель Петербурга» со ссылкой на ГУП «Пассажиравтотранс». По данным перевозчика, в аварии пострадали три пассажира. У них диагностированы ушибы.



Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.



Напомним,



а произошло в Красносельском районе Петербурга Серьезное ДТП с общественным транспортом произошло сегодня днем в Кировском районе города.Как сообщили очевидцы в группе, на проспекте Стачек в районе пересечения с Трамвайным проспектом дорогу не поделили два рейсовых автобуса.После аварии оказался перекрыт проезд по трамвайным путям, а также частично заблокировано движение на перекрестке. На месте аварии работали три кареты скорой помощи, а также пожарные.Участниками столкновения стали автобусы маршрутов № 200 и 300, передает «Водитель Петербурга» со ссылкой на ГУП «Пассажиравтотранс». По данным перевозчика, в аварии пострадали три пассажира. У них диагностированы ушибы.Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.Напомним, ранее в январе серьезное ДТП с участием общественного транспорт а. В результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали несколько человек.







Обсуждение темы: «Три человека пострадали в ДТП с рейсовыми автобусами на Стачек (фото)» Vladlen 19.01 14:46 [ + 4 – ]

Все же это работа не для гастеров!!!!

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