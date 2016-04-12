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«Еще одного члена террористической группы "Хизб ут-Тахрир" задержали в Петербурге»

Поменьше бы всякую шваль аульную и мигрантскую к нам запускали. И никакой угрозы не было, от всяких запрещённых игил организаций!