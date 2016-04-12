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Еще одного члена террористической группы "Хизб ут-Тахрир" задержали в Петербурге

13:48, 19 января
Тэги: теракт, экстремизм, религия, задержания, фсб
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Тэги: теракт, экстремизм, религия, задержания, фсб
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Общество
Обсуждение темы:
«Еще одного члена террористической группы "Хизб ут-Тахрир" задержали в Петербурге»
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*Йети Йети 19.01 21:11 [ + 4 ]

Поменьше бы всякую шваль аульную и мигрантскую к нам запускали. И никакой угрозы не было, от всяких запрещённых игил организаций!

Всего комментариев - 1

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Мамаша на 5 лет старше няни...Смешно...И вообще как в 22 года можно работать няней?В таком возрасте сам-то ещё ни фига не знаешь...Сомневаюсь,что развращала...Наверняка приревновала к своему мужу или парню...Бабы они такие...коварные и злые )) в «В Петербурге мать обвинила 22-летнюю няню в развращении ее 3-летнего сына»
Проще отдать уж эти миллиарды сразу мутко, может и успокоится.................... в «Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»
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