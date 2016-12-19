В смерти 77-летнего пассажира такси, высаженного по неверному адресу в Ленобласти, подозревают врача
13:45, 19 января
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Общество
Обсуждение темы:
«В смерти 77-летнего пассажира такси, высаженного по неверному адресу в Ленобласти, подозревают врача»
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Vladlen 19.01 14:45 [ + -1 – ]
Да уже давно известно скотское отношение врачей к нам.Они могут орать только по поводу своей зарплаты,а выполнять свои обязанности у них в ИХ работу не входит.Без "подарка"рассчитывать на полноценный осмотр или лечение невозможно.(ну конечно не все)
Всего комментариев - 3
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