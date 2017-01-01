Обсуждение темы:

«На Мурманском шоссе автоледи улетела в кювет - пострадали двое подростков»

Geely Mk Cross такие машины,как впрочем и Ладу))))на дороги выпускать просто нельзя.Недаром в Европе они не прошли сертификацию.