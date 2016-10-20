Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд

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«Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд»

Тоскливый Дятел 19.01 13:01 [ + -8 – ]

Да, полмиллиарда туда-сюда, погоды не сделают. Предлагаю округлить до трех, чтобы уже точно никому не было обидно.

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 19.01 13:03 [ + 23 – ]

Всё никак воровская едрисья чиновничья рать не нажрётся! В любой другой стране этот бы стадион построили за сумму в 10ки раз меньшую!

арнольд питерский 19.01 13:12 [ + 22 – ]

колизей нервно курит в сторонке

graail2 19.01 13:21 [ + 19 – ]

Проще отдать уж эти миллиарды сразу мутко, может и успокоится....................

НЕСТОР 19.01 13:39 [ + 20 – ]

Не наворовались твари?

Неzнайка. 19.01 14:13 [ + 20 – ]

Все это было бы смешно когда бы не было так грустно....

Воруют в открытую, в других "менее развитых" странах уже во всю бы пошли посадки и расстрелы...

Vladlen 19.01 14:48 [ + 22 – ]

А что так мало????Скромность обуяла? За эти потраченные деньги уже можно было создать во вселенной еще одну планету Земля.

григор 19.01 18:14 [ + 10 – ]

Может проще расстрелять все это чиновничье ворье нафиг.

Историк 19.01 23:00 [ + 2 – ]

А в это время:

В Москве на территории Центральной клинической больницы построят корпус для лечения для высших российских чиновников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с проектом, и техническую документацию.



Информацию Reuters также подтвердили два не связанных друг с другом врача, близких к администрации больницы. По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для главы государства «и его окружения». Они отмечают, что речь идет о возведении на территории ЦКБ трехэтажного здания «клинико-поликлинического отделения (КПО)» площадью 12 тыс. кв м. Корпус рассчитан на 10 пациентов и оборудован президентской и правительственной связью, утверждают собеседники агентства.