Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд
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Общество
Да, полмиллиарда туда-сюда, погоды не сделают. Предлагаю округлить до трех, чтобы уже точно никому не было обидно.
Всё никак воровская едрисья чиновничья рать не нажрётся! В любой другой стране этот бы стадион построили за сумму в 10ки раз меньшую!
Проще отдать уж эти миллиарды сразу мутко, может и успокоится....................
Все это было бы смешно когда бы не было так грустно....
Воруют в открытую, в других "менее развитых" странах уже во всю бы пошли посадки и расстрелы...
А что так мало????Скромность обуяла? За эти потраченные деньги уже можно было создать во вселенной еще одну планету Земля.
А в это время:
В Москве на территории Центральной клинической больницы построят корпус для лечения для высших российских чиновников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с проектом, и техническую документацию.
Информацию Reuters также подтвердили два не связанных друг с другом врача, близких к администрации больницы. По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для главы государства «и его окружения». Они отмечают, что речь идет о возведении на территории ЦКБ трехэтажного здания «клинико-поликлинического отделения (КПО)» площадью 12 тыс. кв м. Корпус рассчитан на 10 пациентов и оборудован президентской и правительственной связью, утверждают собеседники агентства.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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