Приезжий из Архангельской области остался в Петербурге без "Лэнд Крузера"

Угон произошел в Невском районе.

Угон произошел в Невском районе.



Преступление произошло в Невском районе города днем 18 января.

Как пишет «Водитель Петербурга», иномарка пропала в период с 14:55 до 15:15 от дома 39 по Народной улице. Машина принадлежит целлюлозно-бумажному комбинату компании «Группа Илим», работающей в Архангельской области.



По факту кражи уже возбуждено уголовное дело.



Напомним

Житель Архангельской области приехал в Петербург на курсы экстремального вождения и лишился Toyota Land Cruiser Prado.Преступление произошло в Невском районе города днем 18 января.Как пишет «Водитель Петербурга», иномарка пропала в период с 14:55 до 15:15 от дома 39 по Народной улице. Машина принадлежит целлюлозно-бумажному комбинату компании «Группа Илим», работающей в Архангельской области.По факту кражи уже возбуждено уголовное дело.Напомним , ранее мы писали о том, что с платной парковки в Пулково у жителя Карелии угнали внедорожник за 5 миллионов.







Обсуждение темы: «Приезжий из Архангельской области остался в Петербурге без "Лэнд Крузера"» Тоскливый Дятел 19.01 12:57 [ + 0 – ]

В следующий раз советую приехать на курсы выживания.

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