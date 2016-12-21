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«В Ломоносове 26-летняя женщина под предлогом "снятия порчи" отдала мошеннице драгоценности»

Не в обиду. Но, нет ума - считай калека!

давно пора цыганские поселения брать в кольцо пятью БТР с пулемётами КПВТ и стрелять на поражение. К этим БТР полагается две роты мотострелков, готовых выполнить свой долг перед Родиной.