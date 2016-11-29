На Замшиной улице ликвидировали прорыв трубы с горячей водой

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«На Замшиной улице ликвидировали прорыв трубы с горячей водой»

*Йети Йети 19.01 12:03 [ + 8 – ]

Насколько мне известно данная труба проложена из труб Б/У, не конденсат. Она ещё не раз "рванет." Кстати, никого не посадили за это.Вся шайка чиновничья, воровская дристота амнистирована. Воруй и дальше, если е-дрисьи корочки в кармане!

Тоскливый Дятел 19.01 12:35 [ + 1 – ]

Необходимо все трубы заменить на полипропиленовые и уложить по финской технологии.

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 19.01 13:15 [ + 7 – ]

Тоскливый Дятел, хоть изредка говорит верно. Но где е-дрисня кризисная и алчная возьмёт денег? Они же все бедные, как церковные крысы и к тому же прирожденная тупость и глупость в головах ихних! Умеют лишь свою утробу набивать, а на остальное нет средств.