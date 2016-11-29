«На Замшиной улице ликвидировали прорыв трубы с горячей водой»

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Общество
Насколько мне известно данная труба проложена из труб Б/У, не конденсат. Она ещё не раз "рванет." Кстати, никого не посадили за это.Вся шайка чиновничья, воровская дристота амнистирована. Воруй и дальше, если е-дрисьи корочки в кармане!
Необходимо все трубы заменить на полипропиленовые и уложить по финской технологии.
Тоскливый Дятел, хоть изредка говорит верно. Но где е-дрисня кризисная и алчная возьмёт денег? Они же все бедные, как церковные крысы и к тому же прирожденная тупость и глупость в головах ихних! Умеют лишь свою утробу набивать, а на остальное нет средств.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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