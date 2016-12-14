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«19-летняя девушка упала на рельсы станции метро "Крестовский остров"»

От всей души желаю девушке полностью поправиться! Ну, а то что мигрантский ишак погиб на рельсах. Туда ему и дорога! Нечего было приезжать и у коренных жителей отнимать работу и сбивать расценки!

А если девушка тоже приезжая из Средней Азии, тогда не жалко? Предлагаю избавиться от стереотипов и всех считать людьми, одинаково чувствующими боль и вызывающими сострадание. Иначе мы свернем на идеологию нацизма, которая ничего хорошего не принесла. Нельзя жить по принципу: "хороший индеец, это мертвый индеец".