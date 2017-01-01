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«В Петербурге 89-летняя бабушка отдала "другу внука" 500 тысяч рублей за спасение от ответственности за ДТП»

Вот такие бабушки, всё живут в СССР. Привыкли что раньше все были честными и добропорядочными. Никак не могут понять, что наступила другая эпоха. Эпоха лжи, обмана и гнусности! Эпоха едрисьего путинизма ПЖиВ! Если какой холуй - тролль и скажет: Путин то при чём?" При том какой царь - такой и псарь! Какое государство - такие и нравы!