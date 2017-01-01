Во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами

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«Во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами»

*Йети Йети 19.01 21:00 [ + 6 – ]

Подонок! Умеет лишь с женщинами воевать. Боится шавка, напасть на крутого бизнесмена. Знает, что рёбра вмиг пересчитают и всю жизнь отрабатывать будет! А, ведь там добыча в сотни раз была бы выше, чем у женщины, которую ограбил!

capa 19.01 21:13 [ + 6 – ]

да там одни чурки живут, а менты ими питаются!!

*Йети Йети 19.01 21:23 [ + 5 – ]

сара, всё верно говорите, И не только там, а есть множество неблагополучных районов( мягко выражаясь).Вернее таких районов очень много! Потому и надо гнать всех макак, с едриснёй вместе! Как бы то трудно не было.

Vladlen 19.01 23:28 [ + 2 – ]

я думаю даже гадать не надо,кто он по национальности.