«Во Всеволожске негодяй ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку с деньгами и документами»

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Общество
Подонок! Умеет лишь с женщинами воевать. Боится шавка, напасть на крутого бизнесмена. Знает, что рёбра вмиг пересчитают и всю жизнь отрабатывать будет! А, ведь там добыча в сотни раз была бы выше, чем у женщины, которую ограбил!
сара, всё верно говорите, И не только там, а есть множество неблагополучных районов( мягко выражаясь).Вернее таких районов очень много! Потому и надо гнать всех макак, с едриснёй вместе! Как бы то трудно не было.
Чурок вон!
Мы живем на ВОЙНЕ!!!! Каждый выход на улицу - ВЫХОД НА ПЕРЕДОВУЮ!!!! Когда Вы поймете, наконец, это, женщины?????? Ходить только стаями, иметь с собой оружие и средства самообороны, подозревать всех и каждого, не говоря уже о чернож...пых!!!!! Увидела такого - считай Ты под прицелом снайпера!!!! Иначе Ваши шансы попасть на больничную койку или изнасилованной и расчлененной в ближайшую лесополосу зашкаливают за все возможные пределы!!!!! Черные будут борзеть и дальше, а власть ... продолжать им лизать зад!!!!!!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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