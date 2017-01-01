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«В Кировске пьяная женщина на глазах у очевидцев выпрыгнула из окна 5-го этажа»

Что за люди? Не могли, эти всякие "очевидцы" удержать женщину. Или все захотелось "острых" ощущений? Посмотреть как она погибнет?