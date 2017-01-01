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«В Петербурге мать обвинила 22-летнюю няню в развращении ее 3-летнего сына»

Мамаша на 5 лет старше няни...Смешно...И вообще как в 22 года можно работать няней?В таком возрасте сам-то ещё ни фига не знаешь...Сомневаюсь,что развращала...Наверняка приревновала к своему мужу или парню...Бабы они такие...коварные и злые ))