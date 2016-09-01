The Guardian включила Петербург в список обязательных для посещения туристами городов
10:08
Тэги: туризм, Китай, октябрьская революция
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Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (24/+5)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (24/+5)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (24/+5)
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Было 100 ТВ и всё хорошо..А это деятель-армянин решил деньжат срубить..Чтоб ты разорился.. в «Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников»
Замечательно! Уволенные сотрудники в полной мере смогут ощутить стабилизец и вставание с колен, о котором они лили в уши своим зрителям ! в «Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников»
Подонки аульные и вместе с ними таки же слов заслуживают кризисные и неумные власти едрисьи, которые навезли этих ишаков-педофилов и гомиков, в нашу Культурную Столицу. Умеет власть ПЖиВ, лишь дерьмо завозить и кризис наводить и НАРОД грабить! в «Гостя из Таджикистана задержали за попытку изнасиловать девочку в ТРК "Галерея"»
РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.
И скоро под давлением диаспоры уголовное дело на этого замечательного жителя культурной столицы будет... в «Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)»
И скоро под давлением диаспоры уголовное дело на этого замечательного жителя культурной столицы будет... в «Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)»
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