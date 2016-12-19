В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)
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Общество
Что же вы господа полицейские не закопали выродка черножопого? Он же мог и маму вашу...
Пожелаю подонку, чтобы его в бараке, на зоне, тоже устроили горничной!
а что он у нас делает тварь, где регистрация, кто дал возможность ему находится в стране, найти бы эту падлу и посадить их вместе надолго!
Самое интересной как эта обезьяна вообще попала с судимость в мою страну?А ещё интересно то что получается девушек не удивить что какой то вонючий мигрант имеет в собственности особняк.Таких надо в леса полосе зарывать и с концами и не надо на этих тратить бюджетные деньги!
Ну и бабы нынче )))повелись на чернопопую морду с "личным особняком...
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18:51, 16 января
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