В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)

Ранее уроженец Таджикистана уже был судим за убийство и изнасилование.

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото)»

НЕСТОР 19.01 20:20 [ + 5 – ]

Что же вы господа полицейские не закопали выродка черножопого? Он же мог и маму вашу...

*Йети Йети 19.01 21:02 [ + 8 – ]

Пожелаю подонку, чтобы его в бараке, на зоне, тоже устроили горничной!

capa 19.01 21:17 [ + 5 – ]

а что он у нас делает тварь, где регистрация, кто дал возможность ему находится в стране, найти бы эту падлу и посадить их вместе надолго!

смерч 19.01 22:37 [ + 2 – ]

Самое интересной как эта обезьяна вообще попала с судимость в мою страну?А ещё интересно то что получается девушек не удивить что какой то вонючий мигрант имеет в собственности особняк.Таких надо в леса полосе зарывать и с концами и не надо на этих тратить бюджетные деньги!

Всезнайка 19.01 23:06 [ + 3 – ]

Ну и бабы нынче )))повелись на чернопопую морду с "личным особняком...