Защитникам Исаакиевского собора не согласовали митинг на Марсовом поле
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Общество
А что с этими чепушилами едрисьими согласовывать?! Плешивый уже нарушил конституцию РФ право на митинг свободу слова итд. Что дальше будешь народ танками давить со своими росгвардейцами петухами казаками и рпцшниками зомбированными
а с какого перепугу можно воровать государственную собственность? Исаакий НИКОГДА дрыщам в бабском платье не принадлежал? Даже в царской России им владело Министерство государственных имуществ. По какому праву православнутые бля*и хотят украсть чужое имущество?!
уже года,как два известно!!!Что собираться больше трех человек у нас в стране нельзя!!!!Это влияет на психику власть имущих.Ну боятся они собственного народа.
Интересно какая тварь посмела выступить против наших Конституционных прав и что полагается ей за это?
Продавайте мечети. Пусть аульные разбирают их и в иде кирпичей везут на арбах в свои чуркестаны. Подчеркиваю - продавайте, а не отдавайте!
Насколько знаю отдавать ли народную собственность - должен сам народ, а не кучка едрисьих чиновников-олигархов!
23:01, я тебя по семейному женой называю, а ты себя почему то петушком? Не обязательно об этом кукарекать всем. Будь ширша умнее.
Какая свобода слова в стране! В общем сидите и молчите с удовольствием наблюдая беспредел.
Комитет по законности правильно сделал, что запретил посиделки на Марсовом поле. Нужно учредить Гайд-парк на 101-м километре, пусть там мутят воду.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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