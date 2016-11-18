Защитникам Исаакиевского собора не согласовали митинг на Марсовом поле

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«Защитникам Исаакиевского собора не согласовали митинг на Марсовом поле»

ДедЗаxар 18.01 19:15 [ + -10 – ]

бездельникам и дармоедам больше делать нечего

арнольд питерский 18.01 19:28 [ + 10 – ]

А что с этими чепушилами едрисьими согласовывать?! Плешивый уже нарушил конституцию РФ право на митинг свободу слова итд. Что дальше будешь народ танками давить со своими росгвардейцами петухами казаками и рпцшниками зомбированными

монк-аль-ахри 18.01 20:15 [ + 7 – ]

а с какого перепугу можно воровать государственную собственность? Исаакий НИКОГДА дрыщам в бабском платье не принадлежал? Даже в царской России им владело Министерство государственных имуществ. По какому праву православнутые бля*и хотят украсть чужое имущество?!

Vladlen 18.01 20:53 [ + 5 – ]

уже года,как два известно!!!Что собираться больше трех человек у нас в стране нельзя!!!!Это влияет на психику власть имущих.Ну боятся они собственного народа.

morgana 18.01 21:49 [ + 6 – ]

Интересно какая тварь посмела выступить против наших Конституционных прав и что полагается ей за это?

Муж Тоскливого 3,14дро-Дятла. 18.01 22:25 [ + 9 – ]

Продавайте мечети. Пусть аульные разбирают их и в иде кирпичей везут на арбах в свои чуркестаны. Подчеркиваю - продавайте, а не отдавайте!

Муж Тоскливого 3,14дро-Дятла. 18.01 22:29 [ + 10 – ]

Насколько знаю отдавать ли народную собственность - должен сам народ, а не кучка едрисьих чиновников-олигархов!

ДедЗаxар 18.01 23:01 [ + -9 – ]

очумел петушок

Муж Тоскливого 3,14дро-Дятла. 18.01 23:10 [ + 6 – ]

23:01, я тебя по семейному женой называю, а ты себя почему то петушком? Не обязательно об этом кукарекать всем. Будь ширша умнее.

NNN 18.01 23:25 [ + 5 – ]

Какая свобода слова в стране! В общем сидите и молчите с удовольствием наблюдая беспредел.

Тоскливый Дятел 18.01 23:36 [ + -7 – ]

Комитет по законности правильно сделал, что запретил посиделки на Марсовом поле. Нужно учредить Гайд-парк на 101-м километре, пусть там мутят воду.