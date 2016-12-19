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Ловкач из Грузии грабил квартиры на севере Петербурга, запрыгивая на балконы девятых этажей

18:22, 18 января
Тэги: задержания, кража, приморский район, грабеж
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Тэги: задержания, кража, приморский район, грабеж
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Общество
Обсуждение темы:
«Ловкач из Грузии грабил квартиры на севере Петербурга, запрыгивая на балконы девятых этажей»
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ДедЗаxар 18.01 19:18 [ + -7 ]

так ему в цирке выступать...понять и простить

Vladlen 18.01 20:54 [ + 3 ]

прыгал с земли????уточните!!!

Всезнайка 18.01 21:21 [ + 4 ]

Грузинская обезьяна—грабитель ))))

Муж Тоскливого 3,14дро-Дятла. 18.01 22:37 [ + 7 ]

Кто виноват? Не едрисня ли путинская их наприглашала? Поднимать экономику. Пока не поняли что не экономики, не подъёма и никакого толку от ишаков аульных. Один кризис, криминал и нищенское существование от ПЖиВ и их мигрантов!

Тоскливый Дятел 18.01 23:44 [ + -3 ]

Во время следственного эксперимента он тоже прыгать будет?

Всего комментариев - 5

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