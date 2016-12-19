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«Ловкач из Грузии грабил квартиры на севере Петербурга, запрыгивая на балконы девятых этажей»

Муж Тоскливого 3,14дро-Дятла. 18.01 22:37 [ + 7 – ]

Кто виноват? Не едрисня ли путинская их наприглашала? Поднимать экономику. Пока не поняли что не экономики, не подъёма и никакого толку от ишаков аульных. Один кризис, криминал и нищенское существование от ПЖиВ и их мигрантов!