В Петербурге автоледи пойдет под суд за гибель пешехода в ДТП на тротуаре
17:54
Тэги: суд, пешеходы, дтп, авто, красносельский район
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Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (22/+22)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (22/+22)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (22/+22)
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По информации источника телеканала, мужчин... в «Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»
РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.
По информации источника телеканала, мужчин... в «Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»
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