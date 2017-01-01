В Петербурге автоледи пойдет под суд за гибель пешехода в ДТП на тротуаре

Трагедия произошла в марте прошлого года на Ленинском проспекте.

Трагедия произошла в марте прошлого года на Ленинском проспекте. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Полиция установила, что 6 марта 2016 года женщина на Volkswagen Jetta ехала по Ленинскому проспекту. При попытке повернуть налево на «зеленый» она не убедилась в безопасности маневра и оказалась на встречной полосе и врезалась в Skoda Fabia.



От удара «Шкода» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них умер в больнице.



Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.



Напомним

Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении автоледи. По версии следствия, по ее вине под колесами машины погиб 74-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-службаПолиция установила, что 6 марта 2016 года женщина на Volkswagen Jetta ехала по Ленинскому проспекту. При попытке повернуть налево на «зеленый» она не убедилась в безопасности маневра и оказалась на встречной полосе и врезалась в Skoda Fabia.От удара «Шкода» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них умер в больнице.Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.Напомним , ранее суд приговорил водителя к году в колонии-поселении за смертельное ДТП с пешеходом на Наставников.





