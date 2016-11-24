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«В Пулково начнут взымать штрафы за розыск потерянного багажа »

Как едрисня не обирает людей, как не увеличивают цены на коммуналльные услуги, каких только налогов не придумывают, чтобы залезть в карман кпростым людям! Всё одно, в итоге кризисные нищегррёбы! Никак не могут поднять экономику и победить нищету! Так же будет и в Пулково.