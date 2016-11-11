Долги по коммуналке обернулись для жителя Купчино арестом двух iPhone и приставки

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«Долги по коммуналке обернулись для жителя Купчино арестом двух iPhone и приставки»

Тоскливый Дятел 18.01 16:59 [ + -3 – ]

Вот это результат! Нужно организовать тотальные проверки и выселять на улицу или в общежития с удобствами в конце длинного коридора. Только так можно научить жить по средствам.