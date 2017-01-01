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«2,5 тысячи импортных роз и хризантем с вредителем сожгли в Петербурге»

Что сожгли цветы заражённые? Никто не возмущается. Но зачем путинская хунта ввела санкции против своего народа, и унчтожают "вражеское продовольствие". В то время, как бедных людей становится всё больше в России, а цены на всё подскочили до потолка! Неужели нельзя "вражеские! продукты отдать или, если жадность обуяла, продать недорого малоимущим? Дебилы едрисьи, как до вас не дойдёт эта простая истина?