2,5 тысячи импортных роз и хризантем с вредителем сожгли в Петербурге
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Общество
Что сожгли цветы заражённые? Никто не возмущается. Но зачем путинская хунта ввела санкции против своего народа, и унчтожают "вражеское продовольствие". В то время, как бедных людей становится всё больше в России, а цены на всё подскочили до потолка! Неужели нельзя "вражеские! продукты отдать или, если жадность обуяла, продать недорого малоимущим? Дебилы едрисьи, как до вас не дойдёт эта простая истина?
Правильно делают, что сжигают и контрафактное продовольствие. Надо российского производителя поддерживать. Следует вообще запретить импорт, кроме сырья для производства. Пусть лучше здесь открывают производства, создают рабочие места, на которые мы позовем мигрантов из Средней Азии. А русские люди будут заниматься наукой, образованием, культурой.
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