«В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)»

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Общество
старая формула поповского беспредела: И крестил Добрыня огнём и мечом повторяется. Сила есть - ума не надо. Поповская едрисня в действии.
Нужно ввести институт маршаллов, которые следили бы за порядком и разнимали дерущихся. Уровень культуры у депутатов различный, не все в школе лордов воспитывались.
Едристы самые поганые и лживые особи! Сколько живу - подлее сих обещалкиных-обиралкиных невстречал! Их партию давно пора запретить, как антинародную! Умеют лишь, людей обворовывать и кризис наводить по стране!
Горд за депутатов от Единой России! Это люди бескончно бескорыстные, положившие свои судьбы на алтарь отечества, пренебрегающие своим благополучем и личной судьбой в служении счастью народному дали достойный отпор апологетам бездуховности и наживы.
Воистину сошлись силы света и тьмы, шестая палата с пятой колонной!
Настоящей церкви я бы не против передать. Но, то, что называет себя РПЦ, является одним из щупальц коммунизма и чекизма. Кровь монахов и священников убитых большевиками на руках того, кто называет себя патриархом Кириллом, и его опричников. РПЦ сегодня служит большевикам, а значит и дьяволу.
митрополит,как известно друг путина.тот попросил,путин не отказал.Что тут выяснять и драться и еще в Питере.Можно подумать от них что то зависит.)))))
Нужно Дональда Трампа пригласить дать показательный урок нашим депутатам в Заксобрании. Он вам -не Амосов!
Вот Трамп глушит оппонентов с размахом. Вот это шоу, я понимаю! А у нас в ЗакСе как-то слабенько всё!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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