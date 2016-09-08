В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)

В результате постановление было принято сразу в двух чтениях.

Обсуждение темы:

«В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)»

монк-аль-ахри 18.01 16:05 [ + 1 – ]

старая формула поповского беспредела: И крестил Добрыня огнём и мечом повторяется. Сила есть - ума не надо. Поповская едрисня в действии.

Тоскливый Дятел 18.01 16:11 [ + -5 – ]

Нужно ввести институт маршаллов, которые следили бы за порядком и разнимали дерущихся. Уровень культуры у депутатов различный, не все в школе лордов воспитывались.

дедИвaн 18.01 16:15 [ + 7 – ]

Едристы самые поганые и лживые особи! Сколько живу - подлее сих обещалкиных-обиралкиных невстречал! Их партию давно пора запретить, как антинародную! Умеют лишь, людей обворовывать и кризис наводить по стране!

Историк 18.01 16:20 [ + 3 – ]

Горд за депутатов от Единой России! Это люди бескончно бескорыстные, положившие свои судьбы на алтарь отечества, пренебрегающие своим благополучем и личной судьбой в служении счастью народному дали достойный отпор апологетам бездуховности и наживы.

Воистину сошлись силы света и тьмы, шестая палата с пятой колонной!

нероссиянин_а_русский 18.01 17:35 [ + 0 – ]

Настоящей церкви я бы не против передать. Но, то, что называет себя РПЦ, является одним из щупальц коммунизма и чекизма. Кровь монахов и священников убитых большевиками на руках того, кто называет себя патриархом Кириллом, и его опричников. РПЦ сегодня служит большевикам, а значит и дьяволу.

Vladlen 18.01 17:38 [ + 3 – ]

митрополит,как известно друг путина.тот попросил,путин не отказал.Что тут выяснять и драться и еще в Питере.Можно подумать от них что то зависит.)))))

comandante Augusto 18.01 18:18 [ + 0 – ]

Нужно Дональда Трампа пригласить дать показательный урок нашим депутатам в Заксобрании. Он вам -не Амосов!



