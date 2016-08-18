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«Петербуржцы стали чаще покупать новогодние подарки в кредит»

арнольд питерский 18.01 15:43 [ + 4 – ]

Что за пи.дежь!!! У нас 90% живет за чертой бедности на нищенские зарплаты и пенсии а тут еще кредиты. Откуда такие цифры и это бюро ублюдское?!